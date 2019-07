La presentazione dello staff tecnico di RBR 2019/2020: diretta testuale

È giunto il momento di togliere i veli sullo staff tecnico 2019/2020 di Rinascita Basket Rimini, anche se la società ha già anticipato ieri con un post su Facebook l’annunciata grande novità: l’ingresso nello staff di un mito della palla a spicchi riminese, Larry Middleton.

Per il resto solo conferme con allenatore Massimo Bernardi, viceallenatore Simone Brugè, preparatore atletico Marco Bernardi, massaggiatore Andrea Serpieri, medico Eraldo Berardi del Medical Center Misano World Circuit e per la riabilitazione Corrado Ballarini di Fisiokinetica.

A fare gli onori di casa al Peacock, dove tutto è cominciato esattamente un anno fa con la conferenza stampa di presentazione del progetto Rinascita Basket Rimini, il vicepresidente Moreno Maresi.

“Un anno di vita. Si riparte dall’amico Massimo Bernardi, che ancora una volta sarà al comando della prima squadra. Per noi è un modo di ricominciare col piede giusto. Simone Brugè collaborerà con lo staff tecnico, c’è Marco Bernardi, e c’è un signore che ha calcato il parquet del Flaminio: Larry Middleton (parte un applauso, ndr). Tanti di coloro che fanno parte di questa società hanno avuto a che fare con la storia della pallacanestro. Middleton è la ciliegina sulla torta. Il dottor Eraldo Berardi del Medical Center Misano World Circuit sarà il medico sociale, Corrado Ballarini di Fisiokinetica coordinerà lo staff per la fisioterapia”.

Davide Turci, direttore sportivo: “Sarà non solo nello staff tecnico della prima squadra ma anche il capo allenatore della squadra Under 16 Angels/RBR e sarà il testimonial del progetto nelle scuole “Hero School”. L’ho visto giocare con un collaterale rotto: questo suo attaccamento spero lo trasmetta a tutti i bambini che si vogliono avvicinare a questo sport. Da quest’anno Eraldo Berardi sarà il medico della prima squadra. Andremo a migliorare ancora di più la grandissima professionalità che già c’era”.

Massimo Berardi: “Siamo in tanti. Il gruppo è già coeso. Voglio bene a Larry. Io ho allenato la prima squadra a 31 anni e ho avuto Larry. Quando uno è un campione è un campione per tutta la vita. L’uscita dal blocco di Larry è qualcosa d’incredibile, l’arresto e tiro e l’uno contro uno sono poesia. Tanti flash: a fine partita con il Messaggero con Radja, Fantozzi, Niccolai, Premier, lui ha fatto 51 punti. A fine partita mi ha detto: “coach, io stasera vedevo il canestro grande quando una piscina”. L’anno scorso quando ci siamo rivisti a Santarcangelo dopo tanti anni mi ha fatto una grande impressione. La figura a noi manca, senza nulla togliere a Simone che è super, ma la figura di Franco Ferroni a Santarcangelo o Renzo Semprini, Larry è stato un giocatore di altissimo livello e potrà dare un aiuto in diverse situazioni sia di allenamento che di gioco. In più avrà per le mani la crescita dei nostri ragazzi più promettenti. E qui, l’ho già visto l’anno scorso, è molto bravo. È un acquisto importante. Voglio esprimere una parola per mio figlio perché Marco Bernardi è stato molto bravo. La squadra è arrivata in forma nel momento giusto, i giocatori non hanno avuto infortuni importanti, il lavoro è stato fatto correttamente. Per non parlare di Corrado (Ballarini, ndr) e Davide (Lodovichetti, ndr), Fisiokinetica è la nostra seconda casa. Sono due persone che ci vogliono bene e sono vicine alla società. Sono molto contento di Eraldo (Berardi, ndr) perché ti conosco bene e a noi serviva una figura così”.

Simone Brugè: “Sono molto contento di far parte di questo progetto, di Massimo (Bernardi, ndr), di Larry, che ho visto giocare, e come riminese sono orgoglioso di far parte di questo progetto RBR”.

Larry Middleton: “Vi volevo ringraziare per avermi accolto di nuovo, avermi steso la mano per ritornare e fare le parte dello staff. Le prime parole le spendo per il coach, Massimo Bernardi, che ritrovo con una passione e la volontà di migliorare di giorno in giorno, e questo per i giovani è un esempio importante. L’anno scorso ho seguito Rimini e sono rimasto molto impresso della loro progressione. Quando mi è stato chiesto di venire sono rimasto molto contento. Per me è una grande sfida e sono pronto ad accettarla perché ho già avuto esperienze in passato nelle giovanili. Spero di riuscire a trasmettere loro la mia esperienza. Per raggiungere scopo di giocare a livelli più alti. Quelli che hanno voglia, passione, arrivano. Da quando mi sono trasferito dall’altro lato sto imparando di giorno in giorno. Darò tutto”.

Marco Bernardi: “Sono contento che il gruppo confermato. Sono contento di avere rapporti con i ragazzi e che ci sia Larry, avevo 4 anni. Siamo davvero carichi”.

Corrado Ballarini: “Quest’anno abbiamo impostato un lavoro già molto buono. Massimo diceva che i giocatori spesso sono da noi, questo anche per l’ottimo lavoro fatto da Marco, da Andrea Serpieri. Ringrazio mio socio, Davide Lodovichetti. Quest’anno coinvolgeremmo Eraldo Berardi, che è del centro presente nell’autodrono di Misano dotato delle migliore attrezzature diagnostiche del territorio. Andremo ad arricchire lo staff in modo sempre più professionale. L’obiettivo è riuscire, integrando anche altre figure (Nelson con il San Gaudenzo per le visiti d’idoneità), verso una direzione che è quella d’atleta professionista, per il quale non si può trascurare niente. Anche il dettaglio diventa fondamentale. Sono contentissimo non solo di far parte di RBR, ma anche del fatto che già dopo un anno siamo a parlare di queste cose”.

Eraldo Berardi: “Io sono anche il responsabile medico del circuito di Misano. Non so ancora perché sono stato coinvolto, ma le persone mi sono piaciute molto, mi è piaciuta la mentalità, la voglia di vincere. Io seguo il basket e lo seguirò sempre più. Come ha detto Corrado noi lavoreremo insieme e cercheremo di creare una situazione il più possibile professionale. Lo sport è bello a tutti i livelli, quando si vince ancora meglio e qui so che ci divertiremo”.

Davide Turci: “Faccio un video a tutti i bambini che conoscono Youtube, quando parliamo del Flaminio di una volta possono capire di cosa parliamo”.

Larry Middleton: “L’anno scorso a Salerno, ho allenato squadra Under 15, Under 18 e Under 20. Prima ho iniziato con il minibasket per arrivare fino all’Under 20. Avevo una scuola di minibasket arrivata a 250-300 bambini. Con questo progetto scuola spero di essere efficace nel trasmettere ai bambini la volontà di avvicinarsi alla pallacanestro. I tempi sono cambiati, anche il gioco, che è diventato molto più perimetrale e spettacolare. Arrivano a tirare sempre lontano dal canestro, c’è poco coinvolgimento della squadra. Nelle squadre con allenatori che hanno un certo sistema di gioco si torna a coinvolgere tutti. La prima cosa che fa vincere le partite sono le difese. Se una persona viene spremuta in attacco… Al gioco classico non possiamo tornare più. Sul giocare col collaterale rotto? Per passione. Ho sempre trovato squadre nelle quali eravamo votati al sacrificio. Non essendo al cento per cento quel qualcosa in più può aiutare i compagni. Mi è venuto quasi naturale perché non volevo abbandonare i miei compagni, perché avevamo giocato un campionato forte e quando mi sono rotto non c’era dubbio sull’andare avanti. Purtroppo non abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

Bernardi: “Quattro su quattro con Trapani. Poi si è rotto il ginocchio. L’anno dopo Fortitudo ha iniziato con -6 di penalizzazione. È stata quindi una cosa non molto limpida, ma di limpido c’è stato il cuore di questo signore. Ricordo gli avversari picchiavano su quel ginocchio. L’esempio della nostra squadra, dove tutti si aiutano, fanno fatica, ma lo facciamo col sorriso sulle labbra. L’inizio della preparazione sarà attorno al 22 agosto”.

Turci: “Il campionato inizia il 29 settembre”.

Bernardi: “Il passo è grande perché la serie B non è come la C Gold, cambia a livello di statura, di tecnica, gli italiani giocano quasi tutto in questo campionato. Il livello sarà altissimo. I nostri ragazzi stanno facendo una crescita grandissima, si sono guadagnati la conferma, è un gruppo che cresce. È chiaro che l’asticella si alza e quindi si deve alzare di più e il fatto di avere un gruppo coeso ci aiuta. Sappiamo già quali sono le caratteristiche, i pregi e i difetti e questo per noi è un vantaggio”.

Middleton: “È stata una cosa naturale: sono venuto io a cercare loro perché quando sono venuto qua mi è rimasto impresso il primo allenamento. C’era Massimo con la prima squadra e Papini che allenava i giovani. E il giorno dopo mi sono ritrovato Papini che mi allenava. Di questa cosa mi sono ricordato e quando sono capitato qua l’anno scorso, vedendo Massimo e Paolo Carasso lavorare sui fondamentali, mi è piaciuto. Ho insistito e oggi sono qua”.