La Polisportiva Junior Coriano è pronta a ripartire... anche se non si è mai fermata

Chi si ferma è perduto! E mentre proseguono a gran ritmo le attività estive della Polisportiva (il centro estivo Junior Village, Sport Sotto le Stelle ogni venerdì, iniziativa aperta a tutti, e lo Junior Camp, in programma quest’anno a Montegrimano sino al 6 luglio), dalle parti del “Daniele Grandi” è già tempo di iniziare a pensare e a progettare la nuova stagione calcistica che verrà.

La voglia e la carica di far le cose in grande (e bene), e di ripartire non mancano di certo. Sempre nel nome e per conto del “Grande Presidente”, Cesare Conti.

Il responsabile dell’area tecnica Achille Fabbri, assieme al Presidente Sabina Marzi e a tutti i collaboratori, hanno già iniziato a tracciare le basi e le fondamenta dalle quali ripartire nella prossima stagione dal punto di vista calcistico.

La novità principale riguarda l’arrivo di una formazione in più rispetto allo scorso anno, ovvero gli Allievi 2004 che permetterà allo Junior di iscrivere ai vari campionati una squadra per ogni categoria. Di conseguenza si è deciso di integrare un nuovo (patentato), allenatore che corrisponde al nome di Alberto Durelli, ragazzo giovane e molto preparato, ex giocatore dilettante (ha vestito, tra le altre, anche la casacca del Tropical Coriano).

Sempre alla voce allenatori è in fase di definizione l’organico ufficiale 2019-2020 ma anche in questo caso ci sono già delle certezze: tutti sono stati riconfermati visti i risultati eccellenti registrati nella stagione appena conclusa e al momento si stanno valutando le ultime “rotazioni” (come avviene ogni anno o quasi), con l’obiettivo di dare nuovi stimoli a mister e ragazzi. A breve verrà comunicato il tutto.

E visto che la tecnica è alla base di ogni calciatore che si rispetti, si è deciso di ripetere l’iniziativa relativa al maestro di tecnica che affiancherà gli allenatori durante la settimana, così da migliorare le capacità “qualitative” di ogni bimbo. Lo scorso anno il ruolo è stato ricoperto da Claudio Lazzaretti.

Gli obiettivi in vista della prossima stagione? Migliorare la qualità di tutti i bimbi e ragazzi sempre mantenendo fede allo stile e alla filosofia della Polisportiva, partendo dal concetto che il calcio è prima di tutto un divertimento e un gioco e il risultato finale è secondario. E magari aumentare sempre più il numero di iscritti.

I prossimi appuntamenti? Il 19 agosto si parte con i raduni e gli allenamenti dell’agonistica (quindi Allievi e Giovanissimi), successivamente sarà il turno anche per Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici: la settimana “tipo” inizierà attorno alla prima settimana di settembre con tutte le categorie, seguite dalle riunioni con i genitori.

Super confermate sono anche le attività con i ragazzi di Montetauro e La Pietra Scartata, che lo scorso anno hanno conseguito uno storico successo ovvero quello di aver sconfitto in amichevole gli amici del San Marino, e anche le collaborazioni con le vicine società professionistiche (Rimini e Cesena Calcio); perché è giusto dare la possibilità a chi se lo merita di tentare nuove avventure verso il calcio che conta.

Una settimana di allenamenti è completamente gratuita per tutti, provare non costa nulla.