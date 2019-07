La pioggia dimezza l'ultima giornata. San Marino vince gara1 con i Rangers, gara2 cancellata

La pioggia entra a gamba tesa sull’ultimo sabato di regular season e lo dimezza. Gara1 è stata interrotta per pioggia nella parte bassa del sesto, dopo le due basi ball concesse da Bazzarini a Epifano e Trinci. Sul conto di 1 ball e 1 strike su Pulzetti, l’intensità della pioggia si è fatta insostenibile e gli arbitri hanno deciso di interrompere il gioco. Constatata l’impossibilità di proseguire, alle 18 la partita è stata definitivamente sospesa e verrà omologata sui cinque inning disputati (il sesto non è stato completato). Di qui il 6-2 per San Marino.

Gara2, che si sarebbe dovuta disputare alle 19.30, è stata definitivamente cancellata per gli stessi motivi climatici.

Per San Marino non cambia nulla in classifica: rimane il terzo posto e con esso la sfida in semifinale al Nettuno City.

Prime due partite allo Steno Borghese venerdì e sabato prossimi, poi il trasferimento a Serravalle martedì 6 e mercoledì 7 agosto.

IL RACCONTO DI GARA1. Nei sei inning di gara1, vinta 6-2 dai Titani, vanno segnalati innanzitutto i tre fuoricampo prodotti dalla squadra: due da Giordani e uno da Celli. Si comincia con un doppio subito da Mazzocchi, partente di giornata, ma i Rangers al primo non pestano il piatto di casa base. Nella parte bassa dello stesso inning ecco che Giordani apre il fuoco, col secondo lancio della partita di Escalona sbattuto fuori dalle recinzioni per l’1-0.

I Rangers pareggiano al 3° grazie a Serra, che in apertura di inning batte un singolo, e a Cespedes (altra valida, 1-1), che lo porta a casa dopo il bunt di Maccagnan che lo aveva fatto avanzare in seconda. Nella parte bassa del 3°, però, ecco ancora lo scatenato Giordani a battere un altro fuoricampo: questa volta da due punti (3-1), con Di Fabio che prima aveva colpito un singolo. La pioggia comincia a scendere copiosa ma si può ancora giocare. Redipuglia accorcia al 5° (singolo di Maccagnan, base ball a Cespedes e valida di Iellini per il 2-3) e i Titani riallungano nella parte bassa. Merito questa volta di Celli, che con Pulzetti (valida) e Giordani (quattro ball) in base, tocca il fuoricampo da tre punti che allarga la forbice tra le due squadre. È 6-2 e la pioggia comincia a farsi sempre più insistente. Valerio Simone è superbo nella parte alta del 6° (tre strike-out), si prosegue con l’attacco sammarinese che però è interrotto dopo due basi ball. Finisce 6-2.

SAN MARINO BASEBALL-RANGERS REDIPUGLIA 6-2

REDIPUGLIA: Cespedes ec (2/2), Iellini dh (1/3), Martini 3b (0/3), Hidalgo ss (0/2), Deotto r (0/3), Cechet es (0/3), Boscarol 2b (0/3), Serra ed (1/2), Maccagnan 1b (1/1).

SAN MARINO: Giordani ec (2/2), Romero dh (0/3), Celli ed (1/3), Flores 1b (1/3), Reginato (Avagnina) es (0/3), Epifano ss (0/2), Trinci r (0/2), Pulzetti 2b (1/2), Di Fabio 3b (1/2).

REDIPUGLIA: 001 010 = 2 bv 5 e 1

SAN MARINO: 102 030 = 6 bv 6 e 0

LANCIATORI: Escalona (L) rl 5, bvc 6, bb 1, so 3, pgl 6; Bazzarini (r) rl 0.0, bvc 0, bb 2, so 0, pgl 0; Mazzocchi (i) rl 3, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 1; Coveri (W) rl 2, bvc 2, bb 2, so 0, pgl 1; Simone (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Giordani (1p. al 1° e 2p. al 3°) e Celli (3p. al 5°). Doppi di Cespedes e Flores.