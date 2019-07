Jova Beach Party. Tutte le informazioni utili: biglietti, divieti e viabilità

Il conto alla rovescia per il Jova Beach Party sulla spiaggia di Riminiterme è partito. Sul sito dell’evento, in programma dalle 16 di mercoledì, è annunciato il sold out: niente più biglietti disponibili.

Per quanto riguarda la viabilità:

A Rimini, dalle 7 di mercoledì 10 luglio alla stessa ora dell’11 sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di via Cavalieri di Vittorio Veneto, sia della carreggiata lato Ravenna nel tratto dalla Via Marconi al Viale Principe di Piemonte, che in quello Ancona nel tratto da via Mosca a Via principe di Piemonte. Interdetta alla circolazione anche viale Principe di Piemonte dalla via Pescara al confine con il comune di Riccione.

A Riccione, predisposta dalla Polizia Locale dalle 7 del 10 luglio alle 7 di giovedì la chiusura al traffico veicolare di viale D’Annunzio, nel tratto compreso tra viale Angeloni e il confine con Rimini. Le aree individuate a parcheggio per le autovetture sono in prossimità dei locali Samsara, ex Hakuna Matata, a fianco dell’ex Yellow e nell’area tra viale Vercelli e la SS16. Per i motorini in piazzale Deledda e in piazzale Cassola (zona ponte di legno Spontricciolo). Verranno comunque garantiti gli accessi alle attività economiche di viale D’Annunzio nel tratto interessato dal divieto di circolazione.

Parcheggi

10mila posti auto sono previsti in viale Marconi, al camping Maximum, nell’area di Fiabilandia e dell’aeroporto. A Riccione l’auto si potrà lasciare in zona Marano.

Cosa non portare

Le regole applicate sono simili a quelle degli aeroporti. All’interno del Jova Beach non è possibile introdurre powerbank per ricaricare i cellulari, ma allo stand E.On ci sarà la possibilità di ricaricarlo durante tutto l’evento. E’ possibile introdurre solo creme o altri solari di piccole dimensioni (100 ml o 100 gr) e non possono essere introdotti altri liquidi. Dalle 14 alle 18 ci saranno però due mega-dispenser di solari nello spazio Alfaparf. All’interno del Jova Beach si può introdurre una sola bottiglietta d’acqua da 0,5 litri ma senza tappo.

I controlli

Sono predisposti controlli all’entrata della struttura (dall’area della ex colonia Novarese) effettuati dal personale di servizio. E’ severamente vietato introdurre: caschi, valigie, trolley, borse, zaini più grandi di 15 litri di capienza;

bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni);

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro;

borracce di metallo, thermos;

introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;

bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne;

penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semiprofessionali, videocamere, gopro, iPad, tablet, computer portatili e powerbank.

Non ammesse biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d’artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.

Il Jova Beach Party, spiega l’organizzazione, è un evento che si inserisce in un contesto naturale unico e sarà massimo l’impegno per limitare al minimo l’impatto e lasciare i luoghi puliti e integri.

Le forze in campo

Ci saranno 250 steward e 50 volontari impegnati a controllare il corretto conferimento dei rifiuti. Massiccia anche la presenza di forze dell’ordine compresi i forestali (più 12 persone dell’organizzazione) a monitorare i quattro cuccioli di fratino, specie protetta che vive nell’area dell’evento.

Cosa si potrà fare

Oltre ad assistere alle esibizioni di Jovanotti e degli altri artisti, si potrà fare il bagno fino alle 20. L’area dell’evento, anche in mare, sarà delimitata per impedire l’accesso di curiosi in barca. Navigazione vietata a 500 metri dalla riva.

Gli Ospiti riminesi

Dj Ralf, Duo Bucolico, Jupier & Okwess, Magicaboola Brass Band, Orchestra Grande Evento, Orkesta Mendoza, The Liberation Project, Ackeejuice rockers.

Token, la moneta ufficiale

I token hanno un valore di 3€ l’uno e sono divisibili. Ogni metà ha valore di 1.50€. Potranno essere acquistati sia presso le casse all’esterno che all’interno del villaggio (il consiglio dell’organizzazione è di acquistarli fuori per evitare code alle casse interne). Il food & beverage all’interno del villaggio accetterà solo token ma sarà comunque possibile acquistare bottigliette d’acqua da mezzo litro al costo di 1.50€ nelle casse dedicate, senza l’utilizzo dei token. É escluso invece l’utilizzo dei token per l’acquisto del merchandising ufficiale del tour.