Joe D'Urso in concerto a Rimini

Martedi 16 Luglio alle 21,30 all’Hobo’s bar di Rimini in viale Regina Elena 19: Joe D’Urso in concerto

La sua musica è legata alle radici della tradizione americana (rootsy), introspettiva eppure travolgente ed energica, i suoi show sono stati registrati e diffusi a livello mondiale.

25 anni di carriera e diversi album come “Glow”, ‘Both Sides of Life’ e “Rock’n’Roll Station” -che ha ricevuto la nomination nei Grammy indipendenti come “miglior album rock dell’anno-; nel 2002 è stato scelto -unico artista indipendente- dall’ House of Blues Concerts and The Harley Davidson Corporation come band ufficiale del “Tour Mondiale del Centenario”, per i 100 anni dell’Harley Davidson, tour che lo ha visto suonare sullo stesso palco con artisti del calibro di Bob Dylan, Aerosmith, David Bowie, Elton Johnn ,Doobie Brothers e molti altri.

La fiera indipendenza di Joe, la dinamica presenza scenica e la natura altruista lo hanno portato a percorrere una strada meno battuta ma capace di regalargli, negli anni, immense soddisfazioni e meritati riconoscimenti.

Con Rimini ha un legame speciale che lo porta qui dal 2001 in concerti acustici o con la sua band (Stone Caravan), inoltre ha collaborato spesso con Miami & the Groovers, la rock band riminese per definizione.

Ingresso libero, consigliata la prenotazione (329 293 3669)

Joe D’Urso – Just Once (Live on DECK)