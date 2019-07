Inizia l'era Cioffi. Video e foto del primo allenamento del Rimini FC 2019/2020

Sono entrati in campo (su quello in erba, non il principale in sintetico) dello stadio “Santamonica” di Misano alle 17:15, dopo la prima riunione tecnica con il nuovo staff del Rimini FC, guidato dall’allenatore Renato Cioffi. Pochi giri di campo, poi via agli esercizi agli ordini del preparatore atletico Marco Galluccio.

È iniziata quindi l’era Cioffi, con la società che incontrerà il tecnico Petrone sabato per arrivare a una definizione amichevole del rapporto.

I tifosi biancorossi hanno esposto a bordo campo uno striscione con scritto: “Penta vattene”.

Domenica la partenza per il ritiro di Sant’Agata Feltria.

Questo lo staff tecnico del Rimini:

ALLENATORE: Renato Cioffi

VICEALLENATORE: Maurizio Galli

COLLABORATORE TECNICO: Marcello Gamberini

PREPARATORE ATLETICO: Marco Galluccio

PREPARATORE DEI PORTIERI: Andrea Spinelli

Questo l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Giacomo Nava (’97), Francesco Scotti (’83)

DIFENSORI: Andrea Brighi (’92), Manuel Ferrani (’87), Oscar Archimede Guarino (’01), Andrea Magi (’01), Valerio Nava (’94), Mattia Santarini (’02), Federico Scappi (’94 – aggregato), Vincenzo Silvestro (’98), Andrea Venturini (’96), Giorgio Viti (’99)

CENTROCAMPISTI: Isnik Alimi (’94), Roberto Candido (’93), Riccardo Casini (’92), Luca Cigliano (’98), Stephen Danso (’98), Michael D’Eramo (’99), Abdoul Razack Guiebre (’97), Antonio Palma (’94), Alessandro Pari (’01), Oliver Urso (’99), Guido Variola (’98)

ATTACCANTI: Scott Arlotti (’99), Giacomo Cecconi (’95), Sasa Cicarevic (’94), Matias Mancini (’98), James Tenkorang (’00 – aggregato), Alessandro Torsani (’00 – aggregato), Luca Zamparo (’94)