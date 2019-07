Il torneo nazionale Open giunge al termine

Francesco Giorgetti con un filo di gas. Il giovane savignanese rispetta il ruolo di primo favorito del seeding e si aggiudica con facilità il torneo nazionale Open del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso (1.000 euro di montepremi). Nella finale andata in scena martedì sera, un derby tutto targato Tennis Viserba, Giorgetti (2.4) ha travolto per 6-1, 6-0 davanti ad una buona cornice di pubblico il 2.6 Andrea Calogero, mostrando tutta la qualità e pesantezza del suo tennis. Al termine le premiazioni, effettuate dalla presidente Elisa Vandi e dal giudice di sedia Roberto Baldissari.

Concluso anche il tabellone Under 16 del torneo giovanile, vinto da Diego Sabattini (n.1), portacolori del Ct Fano, in finale su Marco Modenese (n.2) per 6-4, 6-1.

Ma la stagione organizzativa del Circolo Tennis Venustas è ben lungi dall’essere al termine. Infatti il 3 agosto scatterà il torneo nazionale Open femminile dotato di 800 euro di montepremi, un altro appuntamento di grande rilievi nella lunga estate calda al Club di Igea.