Il Rimini FC ufficializza il primo acquisto: ecco Riccardo Casini

Il Rimini F. C. rende noto – tramite una nota – di aver perfezionato l’operazione per il passaggio in biancorosso di Riccardo Casini, centrocampista classe ’92, nelle ultime due stagioni in forza all’Arzachena (68 presenze e una rete nel campionato di Serie C).

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Casini nella stagione 2012-13 ha debuttato tra i professionisti nel Prato, in C, collezionando 29 presenze e 2 centri. Successivamente, sempre nella medesima categoria, una stagione a Catanzaro e una a Forlì rispettivamente con 17 e 23 presenze. Prima dell’approdo in Sardegna, tre esperienze in D con le casacche di Torres, Grosseto e Rieti per un totale di 58 presenze.

Casini si è legato ai colori biancorossi sino al 30 giugno 2020 con opzione per una seconda stagione.