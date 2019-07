Il Rimini FC dà cinque giorni di ferie a Mario Petrone. In pole Renato Cioffi

Il Rimini FC prende tempo. Ormai la rottura tra la società biancorossa ed il tecnico che ha chiuso la passata stagione è insanabile. E allora Giorgio Grassi ha dato cinque giorni di ferie a Mario Petrone, che quindi domani (mercoledì) non condurrà i primi test della nuova annata.

La conferma arriva dallo stesso allenatore: “la società mi ha chiesto di prolungare le ferie fino a lunedì prossimo. Non mi è stato comunicato altro”, le sue parole.

Per la sostituzione del tecnico in pole position pare l’irpino Renato Cioffi, 48 anni ex allenatore del Bellaria che, contattato da Nicola Penta (nuovo uomo mercato della società biancorossa), ha dato la sua disponibilità, vista la collaborazione positiva a Mantova.

Ma prima il Rimini dovrà trovare un accordo con Petrone per la risoluzione del contratto… per non ritrovarsi con due allenatori.