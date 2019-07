Il Comitato Esecutivo fa il punto sulle partecipazioni internazionali

Nuova seduta, ieri sera, per il Comitato Esecutivo del CONS. In apertura dei lavori il presidente del CONS Gian Primo Giardi ha riferito circa la recente partecipazione al Premio Internazionale Fair Play Menarini, nell’ambito del quale il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è stato insignito di un prestigioso riconoscimento per i 60 anni dalla sua costituzione.

L’Esecutivo ha poi preso in esame le relazioni conclusive riguardi le partecipazioni ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro e i Giochi Europei di Minsk, nelle quali non mancano le note positive ma, al contempo, anche situazioni che meritano approfondite riflessioni.

Restando in tema di manifestazioni internazionali, il CE ha preso atto dell’attuale composizione della squadra che, dal 25 al 31 agosto, parteciperà alla seconda edizione dei Mediterranean Beach Games di Patrasso. Il team sammarinese, al momento, risulta composta da quattro atleti nel beach tennis (Niccolò Bombini, Marika Colonna, Alvise Galli e Alice Grandi), un’atleta nel nuoto pinnato (Camilla Sansovini) e una nel nuoto in acque libere (Arianna Valloni). Resta per il momento in sospeso la situazione del beach volley, per il quale c’è possibilità di inserimento entro la chiusura delle iscrizioni, fissata a fine mese.

Proprio ieri è arrivata l’ufficialità da parte dell’organizzazione dei World Beach Games della qualifica sul campo ottenuta nel beach tennis dalla coppia femminile formata da Alice Grandi e Marika Colonna. La richiesta di una wild card maschile per la coppia Bombini – Galli non è stata accolta ma, nel caso di rinuncia da parte di una delle 16 coppie in tabellone, potrebbe essere presa in considerazione.

C’è stato anche un aggiornamento riguardo le Olimpadi di Tokyo 2020; a tal proposito, tra poche settimane Federico Valentini partirà per il Giappone per prendere parte al Meeting dei Capo Missione.