I verdetti nel torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16

È alle battute finali il torneo giovanile del Ct Venustas, tappa del circuito regionale.

Under 16 femminile, semifinali: Clotilde Cobianchi-Ludovica Ceccoli (n.1) 6-4, 6-1, Anna Giodani (n.2)-Sara Carbone 6-2, 6-0.

Under 16 maschile, quarti: Thomas Del Bianco-Tommaso Picciafuochi 6-1, 3-0 e ritiro.

Semifinale: Marco Modenese (n.2)-Matteo Marcucci 6-1, 6-1.

Nell’Under 14 femminile vittoria di Eleonora Magnani (Misano Sporting Club) in finale su Aurora Rinaldi (n.1) per 6-3, 3-6, 10-6.

Nella finale Under 12 femminile successo di Beatrice Lotti su Chiara Giorgi per 6-2, 6-0.

Under 14 maschile, semifinali: Alessandro Manco (n.1)-Jacopo Montoneri 6-1, 6-0, Francesco Serafini (n.2)-Leonardo Maccaferri 6-3, 6-1.

Nella finale Under 12 maschile Andrea Bacchini (Tc Riccione, n.1) ha battuto Amedeo De Checchi 6-2, 6-0.