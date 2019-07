Grandi novità per la Polisportiva Celle

Mentre gli allenamenti per il settore agonistico della Polisportiva Celle continuano intensamente, ai vertici della società ci sono grandi cambiamenti.

Il nuovo presidente della Polisportiva Celle è Simone Grasso, compagno di vita dell’allenatrice Michela Carlini, che gli ha trasmesso il suo immenso amore per questo incredibile sport, quindi possiamo dire che “mastica” ginnastica da molto tempo e molto da vicino. Un nuovo inizio per questa società sportiva che si sta facendo notare a livello Nazionale.

È infatti nel pieno del periodo estivo che arriva l’annuncio più gradito dell’anno!

Per la prima volta nella storia della Polisportiva un suo ginnasta è stato convocato ai Campionati Assoluti!

Erano oltre 30 anni che un ginnasta riminese non approdava in questo Campionato, ed ora Thomas Grasso ci è riuscito, mostrando di meritarsi l’ammissione grazie alle sue ultime e ottime prestazioni al Volteggio e Corpo Libero. Gareggerà a Meda il 14 e 15 settembre tra i migliori ginnasti d’Italia, quelli che vestono la maglia azzurra e quelli che il Direttore Tecnico Nazionale Giuseppe Cocciaro ritiene possano entrare a far parte del contesto nazionale più prestigioso del calendario.

Grandissimi complimenti a Thomas ed al suo allenatore Pietro di Pumpo per il grande lavoro ed il prestigio che stanno dando alla Società. Thomas, in forza quest’anno alla Nardi Juventus (Porto San Giorgio), che gli ha dato la possibilità di gareggiare in serie A, avrà il supporto di tutto lo staff della Polisportiva in questo periodo di preparazione alla gara.