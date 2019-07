Francesco Giorgetti ed Andrea Calogero i finalisti del Trofeo del Gelso

Sono Francesco Giorgetti ed Andrea Calogero i finalisti del torneo nazionale Open del Ct Venustas di Igea Marina, il trofeo del Gelso. Dunque si annuncia un’altra finale tutta targata Tennis Viserba, in programma martedì alle 19.30. In semifinale Giorgetti (2.4, n.1) ha battuto il pari classificato Alberto Morolli (2.4, n.5) per 6-1, 6-4, mentre Calogero (2.6) si è imposto a sorpresa per 6-3, 0-6, 6-3 sul 2.4 Alessandro Canini, testa di serie n.2.

Intanto è ormai alle battute finali anche il torneo giovanile.

Under 10 femminile, semifinali: Lucia Bertozzi-Maria Bianca Bovara 6-1, 6-4, Vittoria Magnani-Nicole Di Marco 7-5, 6-2.

Under 16 femminile, quarti: Clotilde Cobianchi-Sofia Romualdi 6-3, 6-2, Sara Carbone-Susanna Uldanh 6-3, 6-2.

Under 16 maschile, ottavi: Tommaso Picciafuochi-Filippo Giulianini 6-3, 6-1, Thomas Del Bianco-Nicolò Balducci 6-4, 6-0, Matteo Marcucci-Marco Gianferri 3-6, 6-3, 15-13, Lorenzo Marchioni-Stefano Mambrini 6-3, 7-5.

Under 14 femminile, semifinale: Eleonora Magnani-Leila Ait Kaid 7-5, 6-3.

Under 14 maschile, quarti: Jacopo Montoneri-Armando Sorrentino 4-6, 6-1, 10-5, Leonardo Maccaferri-Islam Zaid Al Kilani 6-1, 6-2.

Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Clementi (Tc Valmareccchia) su Tommaso Buldrini, allievo della Pro Tennis School, per 6-2, 6-3.

Under 12 maschile, semifinali: Andrea Bacchini (n.1)-Emanuele Ascani 6-4, 6-0, Amedeo De Checchi-Alberto Levoni (n.2) 6-2, 6-0.