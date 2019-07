Europei Under 16 Division C: San Marino K.O. con la Scozia

La Nazionale sammarinese Under 16 va ko con la Scozia nella seconda partita degli Europei di categoria in corso di svolgimento a Tirana, in Albania.

Decisamente improbo il confronto per i Titani, che vanno sotto nuovamente quanto a fisicità e atletismo. La Scozia è chiaramente di un’altra categoria sotto tanti punti di vista e si giocherà il primo posto nel girone, oltre che le medaglie, col Lussemburgo.

Nei primi due quarti il distacco è di quasi 30 punti (45-16), con qualche rimpianto dovuto ad alcuni errori evitabili che avrebbero potuto ridurre il gap. San Marino concede qualcosa a rimbalzo, ma non va sotto in maniera pesantissima come nella giornata precedente col Lussemburgo. Peccato per l’assenza di capitan Filippo Cecchetti (caviglia) e per l’uscita anticipata dalla partita di Matteo Togni, che stava producendo una gara eccellente (8 rimbalzi, 4 recuperi e 4 assist in 25 minuti).

Nel secondo tempo la forbice tra le due squadre si allarga e a inizio quarto periodo il distacco diventa ingeneroso. La partita finisce sul 94-31, ora l’appuntamento è per le restanti due partite del girone B: domani con i padroni di casa dell’Albania (16.30) e giovedì con la Moldova (15.15).

SCOZIA-SAN MARINO 94-31

SCOZIA: Hencher 5 (2/5, 0/1), McGowan 8 (1/2, 2/2), Chandran 3 (1/1, 0/1), Johnston (0/2, 0/3), Roberts 8 (3/4, 0/2), Steel 6 (3/5), Watson 10 (5/6, 0/3), Birch 18 (7/9, 1/5), Kemp 8 (4/8, 0/2), Heddle 7 (3/4, 0/1), Mortimer 21 (9/17, 0/1). All.: Wood.

SAN MARINO: Renzi 6 (1/9, 1/5), Venturini 6 (2/7, 0/1), Ricciotti 3 (0/3, 1/3), F. Cecchetti ne, Guida 2 (1/5, 0/2), Carattoni 6 (3/7, 0/2), Galassi, D. Cecchetti (0/2, 0/1), Togni 2 (1/1, 0/1), Zonzini (0/1 da tre), Zavatta (0/2), Chiari 6 (3/6, 0/1). All.: Porcarelli.

Arbitri: Kerisit (FRA), Mouton (LUX), Cici (ALB).

Parziali: 21-6, 45-16, 72-27, 94-31.

Tiri liberi: Scozia 9/23, San Marino 3/11.

Tiri da tre: Scozia 3/21, San Marino 2/17.

Rimbalzi: Scozia 61 (Heddle e Mortimer 10), San Marino 38 (Togni 8).