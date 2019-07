Ecco i risultati dell'ottava tappa del circuito SideSpin 2019

Neppure il maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nell’ultimo fine settimana di luglio è riuscito a fermare il Circuito SideSpin di padel, ripartito dopo due mesi e mezzo di stop.

I campi del Circolo Up Tennis Torre Pedrera hanno dunque ospitato l’ottava prova del tour organizzato dalla Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in collaborazione con l’azienda cesenate Match Point, che distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio argentino prettamente specializzato in questo sport.

Il Circuito SideSpin prevede gare di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto categoria Open – possono partecipare anche i tesserati fuori regione – e il suo calendario da febbraio a novembre tocca praticamente tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che come numero di impianti, per culminare poi nel Master finale a fine novembre all’I-padel Ravenna.

Non hanno registrato particolari sorprese le gare sui campi riminesi, dove la coppia formata da Federico Galli e William Forcellini, accreditata della seconda testa di serie dal giudice arbitro Gino Barbato, ha sconfitto 63 62 in semifinale Mirko Garattoni e Gianmaria Berlese e in finale si è imposta per 64 26 62 su Edoardo Berardi e Mattia Gaudenzi, che si sono fatti largo nella parte alta del draw superando in semifinale con un periodico 64 Fabio Menati e Alberto Brighi.

Pronostico pienamente rispettato nel torneo di doppio femminile, appannaggio di Sara D’Ambrogio e Martina Camorani, due delle azzurre che hanno preso parte agli ultimi Mondiali, che hanno tenuto fede al ruolo di principali favorite sbarazzandosi per 61 64 in semifinale di Alice Timi e Paola Ciabattoni e poi regolando 63 62 in finale Gabriella D’Errico e Anna Signorini, numero 2 del seeding, che avevano battuto 62 60 Laura Bianchini e Lucia Di Ghionno.

In attesa che venga comunicata la data del recupero della settima prova, al TennisPark San Lazzaro, il nono appuntamento nel calendario del Circuito SideSpin è fissato dal 6 all’8 settembre sui campi del Torreverde Bologna.

GUERRINI: “ORGOGLIOSO DI CONTRIBUIRE A QUESTO PROGETTO” – “Un saluto e un ringraziamento ai giocatori protagonisti del circuito SideSpin 2019 e a tutti i dirigenti dei club che ospitano le varie tappe in Emilia Romagna – dichiara Gabriele Guerrini, titolare dell’azienda Match Point e distributore SideSpin Italia – fino a novembre, con il Master finale. Per il terzo anno consecutivo sono orgoglioso di poter contribuire a questo progetto ideato con l’azienda argentina SideSpin, che guarda con molto interesse la diffusione di questo sport in Italia, i responsabili della Federazione Italiana e in particolare Federica Curto, responsabile Padel. I numeri della manifestazione sono in ulteriore crescita rispetto alle edizioni precedenti, a cui hanno partecipato centinaia di giocatori e giocatrici di vari livelli confrontandosi con impegno e rispetto, dimostrando una volta di più che il padel è sport di valori e in continuo aumento di partecipanti. Ci tengo a ringraziare anche le aziende partner Joma e Dunlop per il loro supporto. Nel farmi portavoce dei dirigenti di SideSpin non mi resta che augurare a tutti Mucha Suerte!“.