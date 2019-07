È Larry Middleton la novità nello staff tecnico di RBR. Il 3 luglio la presentazione

È l’ex giocatore della Marr Larry Middleton (a Rimini tra il 1992 ed il 1994 con la canotta numero 4) il nuovo volto dello staff tecnico di Rinascita Basket Rimini.

L’americano (con passaporto italiano) andrà ad affiancare l’allenatore Massimo Bernardi, il viceallenatore Simone Brugè, il preparatore atletico Marco Bernardi, il massaggiatore Andrea Serpieri e lo staff medico, con responsabile Corrado Ballarini di Fisiokinetica.

Con quale ruolo? Lo scopriremo domani durante la conferenza stampa convocata per le ore 11 al Peacock (e che sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) mercoledì sera alle 21:15). La società biancorossa ha scelto lo stesso giorno, il 3 luglio, e lo stesso luogo in cui, un anno fa, è stato presentato il progetto RBR.

Ad annunciare il ritorno in Riviera di Middleton la società biancorossa sulla sua pagina Facebook tramite un post, corredato da un’intervista video al diretto interessato.

Ecco il post di Rinascita Basket Rimini:

“🎶 LARRY MIDDLETON LA LA LA LA LA, LARRY MIDDLETON LA LA LA 🎶

Erano gli anni 90 quando l’allora Marr Rimini faceva sognare i tifosi biancorossi, nelle due serie maggiori.

Allora come oggi, finalmente, non esistevano le barriere e il Flaminio era stracolmo.

Fra i giovani riminesi, come oggi, Ruggeri, Semprini, Ferroni, dagli States sbarcò, via Trieste, la guardia definita dai tifosi riminesi il miglior straniero passato dal Flaminio.

𝗢ɢɢɪ 𝗟ᴀʀʀʏ ᴇ̀ ᴛᴏʀɴᴀᴛᴏ. 𝗘ᴅ ᴇ̀ ᴘᴏᴇ𝘀ɪᴀ. 𝗘’ ᴛᴏʀɴᴀᴛᴏ ɴᴇʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ ᴅᴇɢʟɪ ᴇʀᴏɪ, ɴᴇʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ ʙᴀ𝘀ᴀᴛᴏ 𝘀ᴜɪ ʀɪᴍɪɴᴇ𝘀ɪ ᴇ 𝘀ᴜʟʟ’ᴇᴅᴜᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴀʟʟᴏ 𝘀ᴘᴏʀᴛ.

Larry è un idolo per tutti noi appassionati di basket, e si è guadagnato questa grande stima, giocando una partita fondamentale, lo spareggio, contro la Fortitudo Bologna, per non retrocedere con un ginocchio praticamente rotto.

Oɢɢɪ Lᴀʀʀʏ ᴇ̀ ᴛᴏʀɴᴀᴛᴏ. Eᴅ ᴇ̀ ᴘᴏᴇsɪᴀ. E’ ᴛᴏʀɴᴀᴛᴏ ɴᴇʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ ᴅᴇɢʟɪ ᴇʀᴏɪ, ɴᴇʟ ᴘʀᴏɢᴇᴛᴛᴏ ʙᴀsᴀᴛᴏ sᴜɪ ʀɪᴍɪɴᴇsɪ ᴇ sᴜʟʟ’ᴇᴅᴜᴄᴀᴢɪᴏɴᴇ ᴀʟʟᴏ sᴘᴏʀᴛ.

Oggi un pezzo di storia riminese torna al Flaminio.

E domani sarà con noi al Peacock per la presentazione dello staff 2019/2020.

Verrai a salutarlo e a scoprire i suoi ruoli?

Domani ore 11

E ricordate che domani RBR compie un anno”.