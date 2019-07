Due calciatori del settore giovanile del Novafeltria Calcio al Rimini FC

È l’ennesimo importante riconoscimento per il settore giovanile novafeltrese.

Il Vis Novafeltria Calcio ufficializza – sulla sua pagina Facebook – il passaggio di due giovani calciatori alla società professionistica del Rimini Football Club.

Nello specifico, si tratta di Lorenzo Alessi e Samuele Cecchetti, entrambi classe 2007, che disputeranno la prossima stagione con la società riminese ed affronteranno il campionato nazionale di categoria.

Entrambi i giocatori sono stati accompagnati nella sede riminese da Thomas Grazia, presidente del Novafeltria, e Marco Morciano, responsabile del settore giovanile.

“Un nuovo riconoscimento del valore del nostro settore giovanile arriva con questi due tesseramenti prestigiosi per dei ragazzi cresciuti nel nostro vivaio – si legge sulla pagina Facebook della società gialloblu -. La società esprime la propria soddisfazione per il percorso fatto insieme a Lorenzo e Samuele ed augura loro i migliori successi calcistici, sapendo che il loro cuore rimarrà per sempre gialloblu”.