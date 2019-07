Della Giovanna è un giocatore dell'Imolese. Valeau in prestito dalla Roma

L’Imolese Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Spal, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Della Giovanna per le prossime due stagioni. Il difensore della Primavera dell’Inter, di cui era capitano, dopo l’esperienza ad Arezzo ha vestito nella scorsa stagione la maglia del Sudtirol.

Il profilo di Della Giovanna rispecchia perfettamente quello che l’Imolese stava cercando: “Fabio Della Giovanna è un calciatore con qualità importanti, ha tutto per arrivare ad alti livelli, lo accogliamo convinti che la piazza di Imola possa essere il trampolino di lancio della sua carriera.”

L’Imolese Calcio 1919 comunica di aver raggiunto un accordo anche con l’AS Roma per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Valeau.

Il terzino romano, anno scorso in forza al Catania, rappresenta un tassello importante per mister Coppitelli con il quale aveva già avuto modo di lavorare nelle due stagioni a Roma.

Il direttore sportivo Ghinassi esprime così la propria soddisfazione: “Un prospetto importante del calcio italiano, un ragazzo con diverse presenze in tutta la trafila delle nazionali giovanili azzurre, che arriva ad Imola dopo esperienze formative come quelle di Ascoli e Catania. Colgo l’occasione per ringraziare la società Roma per la fiducia accordataci nella gestione di un calciatore importante del loro patrimonio.”