Decessi al canile, in consiglio i chiarimenti dell'assessore

Dopo la richiesta di indagini da parte delle associazioni DnA, Enpa, Anpana e Animal Freedom sulle morti di due animali avvenute al canile di Rimini, in consiglio comunale c’è stata una interrogazione del consigliere Mario Erbetta. A rispondere l’assessore Jamil Sadegholvaad.

L’assessore ha ribadito il grande impegno e la passione di chi lavora in canile, poi è entrato nei dettagli delle due morti. “Leone era un pitbull problematico, molto agitato, che ha subito un intervento per un prolasso rettale. Purtroppo il suo carattere agitato non ha permesso una adeguata convalescenza e la situazione è degenerata fino al decesso.” “Per quanto riguarda Giotto, un pastore maremmano, è giusto sottolineare che neppure i proprietari riuscivano ad avvicinarlo e per portarlo in canile è stato necessario sedarlo. E’ stato poi sterilizzato. In questo caso la morte, in base all’esito dell’autopsia arrivato oggi (ndr giovedì 18 luglio), è avvenuta per sfiancamento del lato destro del cuore ed edema polmonare.”