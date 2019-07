Dai domiciliari al carcere, 36enne 'pizzicato' fuori casa

Un 36enne originario della provincia di Cesena, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresto domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso ieri pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Rimini Porto fuori dalla proprio abitazione. I militari hanno suonato alla sua porta per controllare se fosse in casa, ma non hanno ricevuto risposta. Così sono partite le ricerche. L’uomo, rintracciato non lontano dalla sua abitazione, ha cercato di sfuggire alla pattuglia, ma è stato bloccato e arrestato. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento in carcere in attesa della prima udienza dibattimentale.