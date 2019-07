Da re della movida a ricercatore spirituale: il "Richiamo" di Cimaroli

E’ stato presentato oggi (sabato 27 giugno), nell’elegante terrazza del Club Nautico di Rimini, “Il Richiamo”, il primo libro di Federico Cimaroli, l’ex imprenditore della notte conosciuto come il “re della movida riccionese”. Oggi, a 35 anni, Federico è diventato un ricercatore spirituale di nuova generazione, un indagatore dell’anima tenacemente proteso alla ricerca della libertà. Riposte nel cassetto le esperienze al timone di noti locali alla moda come il Mojito Beach e l’Hakuna Matata in zona Marano, per passare al club Narciso, Cimaroli ha presentato oggi per la prima volta al pubblico il suo libro. (edito da Leduetorri).

“Avevo tutto – racconta il 35enne – denaro, fama, belle macchine, la salute e una famiglia meravigliosa. Eppure non ero felice, vivevo in questo perenne stato di frustrante insoddisfazione. Finché un giorno mi sono chiesto: ma senza soldi e senza fama chi sarebbe realmente Federico? Da quella domanda è partito tutto…”. Un percorso lungo, doloroso e scomodo che, dal mondo dell’effimero, l’ha portato in una dimensione più interiore: “Il mio obiettivo oggi – dice – è il contagio, ovvero consegnare al maggior numero di persone la possibilità di trovare risposte ai propri quesiti esistenziali. Dare la possibilità, come ho fatto io, di comprendere quanto i pensieri e le emozioni che muovono la nostra vita, non siano realmente nostri, ma generati dall’influenza di una società dormiente che divora, parla, gesticola in ogni istante, cammina e chiacchiera senza aver minima coscienza di ciascuno di questi movimenti. Nel periodo evolutivo in cui sempre più persone hanno capito che qualcosa fuori non quadra, e tutto ciò che ci hanno insegnato non corrisponde al vero, ho voluto scrivere su carta anni di ricerche, viaggi, esperienze, per dare la possibilità al maggior numero di persone di prendere in mano la propria vita”.

Cimaroli nel suo libro descrive il mondo Reale, dispensa suggerimenti, insegna esercizi per uscire dallo stato di “addormentamento” in cui si possono trovare le persone: “Finché non sarai disposto a mettere in dubbio tutto – dice – non riuscirai mai ad aprirti a nuove prospettive, trovando il tuo centro di gravità permanente”.