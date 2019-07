Cristian Evangelisti allenatore dell'ASD Santarcangiolese Basket anche nel 2019/2020

A.S.D. Santarcangiolese Basket è lieta di annunciare – si legge in una nota – anche per la stagione 2019-20 la riconferma come Allenatore Capo di Cristian Evangelisti.

Nei prossimi giorni seguirà un’intervista allo stesso Evangelisti e, con cadenza settimanale, verranno annunciate le conferme dei giocatori e alcune novità nel roster in vista del prossimo Campionato di C Silver.

Ufficio Stampa Santarcangiolese Basket