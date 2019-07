Coppa Davis: vince Cipro, San Marino sesto

Si è conclusa con la vittoria Cipro l’edizione 2019 della Coppa Davis, organizzata dalla Federazione Sammarinese Tennis sui campi in terra rossa del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Un match avvincente quello che ha visto protagonisti i ciprioti contro l’Irlanda, altra squadra che aveva chiuso al primo posto il proprio girone, decisosi solo al terzo set del doppio decisivo, vinto dagli isolani con lo score di 6-2 2-6 7-6.

La squadra di casa chiude con un positivo sesto posto. Dopo aver terminato terza nel proprio girone, la formazione sammarinese ha sfidato l’Islanda, che aveva in egual piazzamento nella pool A.

Senza l’infortunato Marco De Rossi, i padroni di casa hanno schierato nel primo singolare Domenico Vicini, che ha lottato per quasi due ore prima di cedere a Daniel Siddal, col punteggio di 6-3 7-6. Nel secondo match, Egil Sigurdsson ha lasciato appena un game a Filippo Tommesani, mentre nel doppio, lo stesso Tommesani e Simoncini sono stati superati dal duo Gunnarson-Magnusson per 6-4 6-1.

Nella finalina per il terzo posto il Liechtenstein ha superato 3-0 Malta, mentre negli altri match in programma, per definire le posizioni dalla settima alla decima, l’Armenia si è imposta 3-0 sul Kosovo e l’Albania ha superato 2-1 Andorra.

Per gli appassionati di tennis ecco subito un altro appuntamento sui campi in terra rossa di Fonte dell’Ovo. Domani, infatti, prenderanno il via le qualificazioni del torneo ITF Under 18 San Marino Junior Open, che decreteranno lunedì i giocatori e le giocatrici che andranno ad aggiungersi ai tabelloni principali, al via da martedì e in scena fino a sabato.