Coppa Davis: San Marino vittorioso sul Kosovo

Nella terza giornata di Coppa Davis, la seconda effettiva dopo la pioggia di lunedì, è arrivato il primo successo per la squadra sammarinese nell’edizione 2019 del Group IV Europe Zone, in pieno svolgimento sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio.

Una vittoria che porta la firma di Domenico Vicini – a 48 anni il giocatore più anziano ad aver vinto un incontro in Coppa Davis – che ha sostituito De Rossi nel primo singolare, superando in tre set Genc Selita (6-3 4-6 6-3) e poi vittorioso anche nel doppio decisivo in coppia con lo stesso De Rossi (6-1 6-0 per i titani), dopo che Filippo Tommesani aveva ceduto 6-4 6-0 al suo avversario Granit Bajraliu.

San Marino sale cosi al terzo posto nella classifica del proprio raggruppamento, dietro Irlanda e Malta, e domani sarà atteso dalla delicata sfida con Andorra per consolidare il piazzamento in vista del playoff di sabato.

Gli altri incontri della giornata hanno visto l’Irlanda imporsi 3-0 su Andorra, il Liechtenstein superare 2-1 l’Islanda e l’Armenia battere 3-0 l’Albania.