Coppa Davis: San Marino ha affrontato Irlanda e Malta

Dopo la pioggia di ieri è tornato a splendere il sole sui campi del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, consentendo il regolare svolgimento del programma di Coppa Davis, gruppo IV, zona Europa. Programma che si è aperto di buon mattino con il completamento del turno che era stato possibile solo iniziare ieri.

La squadra sammarinese, capitanata dal “record-man” Domenico Vicini, ha rotto il ghiaccio contro l’Irlanda. Nel primo singolare Filippo Tommesani ha ceduto 6-0 6-2 al suo avversario Simon Carr; ci ha pensato Marco De Rossi a riportare il match in parità, superando in tre set Peter Bothwell con parziali 5-7 6-3 6-4. Decisivo il doppio, che ha visto Tommesani e Vicini sfidare Bothwell-Bradley, cedendo con un doppio 6-0.

Gli altri match che completavano la prima giornata hanno visto nella Pool A Cipro superare con un rotondo 3-0 l’Islanda e l’Armenia imporsi 2-1 sul Liechtenstein; nella poll B, invece, Malta ha avuto la meglio su Andorra per 2-1.

Il primo singolare con Malta ha visto Tommaso Simoncini cedere per 6-1 6-0 al più esperto Matthew Asciak; tutto piuttosto semplice per Marco De Rossi contro Matthew Cassar Torreggiani, liquidato dal sammarinese per 6-1 6-2.

Domani (mercoledì) la terza giornata, che vedrà i titani opposti al Kosovo.