Collaborazione tra Atletico Viserba e Zauli, il commento di Campanale

Come anticipato, nella giornata di ieri c’è la stata la firma con conseguente stretta di mani, tra Ivan Zauli e il presidente Saverio Campanale per il progetto “strada dei campioni”.

“Come amante del calcio, non posso che essere soddisfatto, dimostrando quanto abbia voluto che la formazione dei nostri tecnici sia ancora più specializzata, ma non solo in quanto saranno coinvolti anche tutte le squadre dell’ASD ATLETICO VISERBA. Dove sotto l’osservazione del maestro Zauli controllerà l apprendimento trasmesso.” ha commentato il presidente Saverio Campanale.