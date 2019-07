CNO Street Basket. Quattro giorni di grande basket al Parco Francolini

Quattro giorni di grande basket al Parco Francolini di Santarcangelo, 46 squadre suddivise in quattro categorie, circa 200 giocatori, birra e hamburgher a volontà, tutto accompagnato da dj-set e spettacoli nella serata conclusiva di Hip-Hop a cura della palestra Rami di Santarcangelo.

Una edizione da record, per le finali il campo era gremito di spettatori, senza contare l’afflusso dei quattro giorni che ha portato tantissime persone.

Nella categoria Senior Maschile vincono i “Cancelletto”, squadra composta da Thomas Calegari, Giona Sinatra e Andrea Naccari, che si prendono la rivincita della scorso anno contro i “Napoli Maniac” (campioni in carica), compagine composta da Nicola Bianchi, Giacomo Zannoni, Matteo Botteghi e Valerio Accardo.

I vincitori accedono alle finali nazionali FISB che si terranno questa settimana dal 26 al 28 luglio a Riccione.

Vincitore della gara da tre Francesco Bedetti in finale contro Nicola Bianchi.

MVP del torneo Giona Sinatra.

Migliore giovane Alessandro Vandi.

Nella categoria Senior Femminile vincono le “Big Bubbles”, team composto da Valentina Fabbri, Giulia Morigi e Sofia Pirazzini contro le “Bombers”, squadra composta da Asia Lazzarini, Marta Palmisano, Greta La Forgia e Alessia Pignieri.

MVP del torneo Greta La Forgia.

Nella categoria Under 18 vincono i “Fagiolini”, formazione composta da Omar Souihi, Michele Candelieri, Alessandro Donati e Lorenzo Maggioli.

Nella categoria Under 16 vincono gli “Splash Brothers”, squadra composta da Filippo Mulazzani, Gabriele Sabbioni ed Enrique Angelini.

Doveroso ringraziare – si legge in una nota dell’organizzazione – il team di Fisiokinetica, presente in tutte le serate a servizio di giocatori e spettatori.

Grande soddisfazione per gli organizzatori Alex Gavagna, Andrea Donati e Enrico Giorgetti che il prossimo anno lavoreranno per garantire più posti nel Senior Maschile, visto le numerosissime richieste in questa edizione.