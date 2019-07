Cattolica Calcio SM: ecco quadro dirigenziale, quadro tecnico e giocatori sotto contratto

Il Cattolica Calcio SM sta lavorando sodo per costruire la nuova stagione, in cui disputerà il campionato di serie D.

Definiti in primo luogo quadro dirigenziale e quadro tecnico di prima squadra e settore giovanile. Sotto contratto dieci giocatori che nella passata stagione hanno militato nel San Marino Calcio. Altri 12 sono in arrivo per il raduno, in calendario mercoledì alle 9:30 allo stadio “Calbi” (primo allenamento sul campo 2).

Ecco il quadro dirigenziale: presidente Luca Mancini, vicepresidente Francesco Visino, direttore generale Marusia Giannini, segretario generale Gottardo Zonta, presidente settore giovanile Andrea Boldrini, responsabile settore giovanile Mirco Palazzi, coordinatore settore giovanile Orlando Leardini.

Oltre alla Juniores Nazionale saranno allestite, per quanto riguarda il settore giovanile, dieci squadre dalla categoria Allievi fino ai Primi Calci.

Lo staff tecnico della prima squadra: allenatore Emmanuel Cascione, allenatore in seconda Davide Forchino, preparatore atletico Domenico Petrocca.

Giocatori sotto contratto:

portieri: Simone Benedettini, Alessio Pozzi;

difensori: Michele Cevoli, Federico Gremizzi, Andrea Mingucci;

centrocampisti: Alessandro Pasquini, Matteo Salcuni, Alessio Cannoni;

attaccanti: David Tomassini, Andrea Massetti.

I nuovi giocatori, circa 12, si aggregheranno mercoledì con l’inizio della preparazione e saranno ufficializzati nei giorni a seguire.