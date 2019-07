Cartoon Club, ecco gli albi dell'edizione 2019

Questa mattina alla palazzina Roma in piazzale Fellini si è tenuta l’attesissima presentazione degli albi speciali della 35a edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games in svolgimento a Rimini fino a domenica. Una tradizione pluriennale quella dedi albi speciali dedicati a celeberrimi personaggi del fumetto italiano. Quest’anno spetta a Martin Mystere con “Il caso della doppia M”, Don Camillo con “Il cadavere vivente” e a un’edizione speciale di #Vengoanchio “Le Chiappe Chiare”, con avventure inedite fra la spiaggia e il centro di Rimini, fra Hitchcock e Fellini, il Grand Hotel e il cinema Fulgor.

La scheda degli albi:

A un anno di distanza da un “notturno” che non fa dormire, in cui don Camillo ha incontrato (forse) Diabolik, gli adattamenti a fumetti dei racconti di Giovannino Guareschi tornano a vestire il formato pocket. La copertina fa presagire un nuovo incontro con il Re del Terrore: questa volta sarà davvero lui? Una storia tesa, noir, tra Hitchcock e Fellini, dove la nebbia padana si mescola con i profumi dell’Adriatico, sotto l’attenta supervisione degli Eredi Guareschi. Cartoon Club pubblica Il cadavere vivente, terzo albo speciale a tiratura limitata di Don Camillo a fumetti realizzato appositamente per il festival riminese dagli autori della serie ReNoir Comics, il secondo stampato nello storico formato di Diabolik e dei fumetti “neri”. È infatti una storia misteriosa, gialla, quella che raccontano lo sceneggiatore Davide Barzi e il disegnatore Francesco Bisaro, adattando fedelmente un racconto di Guareschi. L’albo “Il cadavere vivente” sarà presentato in anteprima a RiminiComix e potrà essere ordinato in fumetteria o sul sito di Fumo di China.

Il creatore di Martin Mystère, Alfredo Castelli, presenta una Mysteriosa novità per l’Albo speciale. Di questo personaggio protagonista del fumetto ambientato a Rimini si sa che il suo nome e il suo cognome iniziano per “M”. E’ noto come “Il Detective dell’impossibile”. Presenta un programma all’ABC TV, e collabora con

l’ispettore Travis. Ma non è Martin Myster. Martin Mystére presenta l’albo speciale Mark Merlin “Il caso della

doppia M”, testo Alfredo Castelli, disegni Lucio Filippucci ed Enrico Bagnoli.

– L’edizione speciale di #Vengoanchio è un’avventura sospesa tra il passato, il presente e il futuro della serie, stampato da Dada Editore. La storia a fumetti dell’albo speciale è intitolata “Le Chiappe Chiare” di Francesco Matteuzzi, Luca Mazzocco, illustratori Alen, Giorgia Lain.Poste Italiane ha presentato i nuovi folder filatelici. Era presente Enrico Menegazzo, Responsabile commerciale Filatelia. Il folder dedicato a Cartoon Club in formato A4 che contiene due cartoline. Sulla copertina è stata riprodotta l’immagine del manifesto del Festival firmato dall’illustratore Antonio Lapone, che ha creato una Wonder Woman haute couture. Sono state realizzate anche due cartoline singole, di cui una Maxicartolina in formato A4, sempre con riproduzioni di disegni a firma di Antonio Lepone. Filatelia ha presentato anche un altro imperdibile folder per tutti gli appassionati dei Supereroi: dopo Diabolik e l’Uomo Ragno, è stato infatti realizzato quello dedicato ai famosi Avengers. Sulla copertina e sul retro sono riprodotte le figure di tutti i protagonisti. I folder possono essere acquistati alla postazione di Poste Italiane durante la manifestazione e successivamente anche negli Uffici Postali con sportello filatelico, negli Spazio Filatelia e online su poste.it.

Alla presentazione hanno partecipato Alfredo Castelli, sceneggiatore di Martin Mystere, lo sceneggiatore Davide Barzi e il disegnatore Francesco Bisaro di Don Camillo, e l’illustratore di caratura internazionale Antonio Lapone, autore del manifesto Cartoon Club 2019.