Cadavere scoperto nel parco

Macabra scoperta questa mattina, intorno alle 7.30 nel parco Giovanni Paolo II vicino a via Euterpe, a Rimini, dove è stato trovato il cadavere di un uomo di 53 anni, riminese. Immediato l’allarme alla polizia di Stato, accorsa sul posto insieme ai colleghi della Scientifica e al medico legale. Da una prima ispezione cadaverica, il corpo della vittima non presenterebbe segni di violenza. Probabile la morte per overdose di eroina: a fianco del corpo è stata ritrovata una siringa.

Seguiranno aggiornamenti