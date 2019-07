Artimedi arriva ai quarti, Picchione si qualifica in Tunisia

Prosegue con soddisfazione la “lunga estate calda” degli allievi della San Marino Tennis Academy. Andrea Maria Artimedi è stata tra le protagoniste nel tabellone femminile del ‘San Marino Junior Open’, evento internazionale ITF under 18 (grado 5) giunto alla settima edizione sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio. La 16enne giocatrice abruzzese ha infatti raggiunto i quarti di finale eliminando al primo turno con un netto 61 60 Sofia Pizzoni, sesta testa di serie, e al secondo superando con un periodico 62 la francese Rose Alix Vidal, prima di veder fermata la sua corsa da Marta Rubina De Ponti (63 62 lo score).

In doppio Artimedi, in coppia con Cristina Pescucci, è invece uscita di scena all’esordio: 46 75 11-9 da Chiara Girelli e Sofia Pizzoni, numero 4 del seeding. Stessa sorte per Erika Di Muzio, altra under 16 seguita da Giorgio Galimberti, che al fianco di Ginevra Gottardi ha ceduto per 57 62 10-4 alla coppia formata da Virginia Ferrara ed Emma Valletta.

Nel torneo maschile stop al primo turno per il forlivese Diego Bravetti, in gara con una wild card, superato 75 26 64 da Paolo Rosati. Lo stesso Bravetti, con Ivan La Cava, ha raggiunto i quarti in doppio, con il successo per 76(7) 62 sui sammarinesi Tommaso Simoncini e Lorenzo Tamagnini e poi la sconfitta per 64 61 con Giulio Perego e Samuele Pieri, terza testa di serie.

In contemporanea Andrea Picchione era impegnato nel “Magic Tours“, torneo Itf Men’s Future da 15mila dollari di montepremi sui campi in terra rossa di Tabarka, in Tunisia. L’aquilano classe 1998, allievo della San Marino Tennis Academy, ha superato le qualificazioni battendo 60 64 lo statunitense Alex Jones e facendo suo per 61 62 il derby tricolore con Gabriele Bosio, poi nel primo turno del tabellone principale è stato costretto al ritiro sul punteggio di 75 4-2 in favore del serbo Darko Jandric.