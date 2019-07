Angels, interrotta la collaborazione con il CNO (ora Santarcangiolese Basket)

Il Basket Santarcangelo Angels comunica – in una nota – che in data 30 giugno 2019 si è conclusa la collaborazione con il CNO Santarcangelo basket (ora Santarcangiolese basket), società che ha partecipato allo scorso campionato di C Silver con ottimi risultati.

Al CNO Santarcangelo, che nel corso della stagione appena terminata ha cambiato denominazione sociale, è stata ceduta gratuitamente la società ed il relativo titolo sportivo.

Dulca Angels Santarcangelo nella stagione 2019/2020 si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Promozione, dopo l’esponenziale crescita dei nostri ragazzi nel corso della stagione scorsa, con una squadra estremamente ambiziosa che, avendo avanzato richiesta di iscrizione al campionato di serie D, potrebbe anche ben figurare nella categoria superiore.

Grandi investimenti previsti per il settore giovanile da sempre il fiore all’occhiello degli Angels, con due squadre che parteciperanno ai campionati di Eccellenza nell’ambito del progetto RBR, e nel settore Minibasket.

Ufficio Stampa Basket Santarcangelo Angels