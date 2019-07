Alimenti non in regola, chiuso ristorante di hotel a quattro stelle

Oltre 400 chili di alimenti di varia tipologia non in regola (alcuni scaduti, altri privi della necessaria tracciabilità), per un valore complessivo di 10mila euro, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Bologna, che ieri mattina hanno effettuato accurati controlli in un hotel a quattro stelle di Miramare. Durante l’attività ispettiva all’interno del ristorante del quattro stelle, infatti, sono state riscontrate gravi carenze igieniche e strutturali, tali per cui i militari hanno richiesto all’autorità sanitaria un provvedimento di chiusura. Che pon riguarderà l’hotel, ma solo il ristorante. Ai clienti, quindi, non potrà essere somministrato cibo (colazioni, pranzi e cene) fino a quando il ristorante non rientrerà in conformità. Per far sì che ciò accada ci potrebbero volere almeno un paio di giorni. Le violazioni riscontrate sono costate al titolare dell’hotel una sanzione da 4.500 euro.