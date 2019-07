Al via i Campionati italiani di Danza Sportiva FIDS

Con la cerimonia inaugurale e la firma nel libro degli ospiti si è aperta ufficialmente la dodicesima edizione di SPORTDANCE, la più grande festa della danza sportiva al mondo, voluta da FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal CONI) quale luogo ideale per la disputa delle competizioni più importanti per la danza sportiva. Fino al 14 luglio nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group si terranno i Campionati italiani di categoria di danza sportiva. La manifestazione nasce dalla collaborazione fra la FIDS, IEG e il Comune di Rimini.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte Michele Barbone, Presidente FIDS, Lorenzo Cagnoni, Presidente IEG, Gian Luca Brasini, Assessore allo sport del Comune di Rimini. Con loro anche Milly Carlucci, madrina d’eccezione di questa edizione dei Campionati italiani di Danza Sportiva FIDS.

Nella hall principale, accanto alla grande coppa dei vincitori di questa edizione di “Ballando con le stelle”, che ha visto trionfare Sara Di Vaira e Lasse Matberg, Milly Carlucci si è intrattenuta con il pubblico presentando il suo nuovo libro “La vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle” (RaiLibri). “Che sia Valzer o Breakdance, Tango o Lindy Hop, Rumba, Salsa, Quickstep o Cha Cha Cha, il ballo è pura passione”, così Milly Carlucci, che ha proseguito “può rappresentare la vocazione di una vita o semplicemente un modo di vivere più intenso, di superare un dolore o una difficoltà, di stare insieme agli altri con allegria e creatività, di esprimere quanto di più profondo e insieme lieve abbiamo in noi”.

“Dai lampadari di Blackpool alle strade del Bronx – si legge nella quarta di copertina del volume –, dalle milonghe di Buenos Aires alle sagre della Romagna, dalle balere più popolari alle più prestigiose accademie, Milly Carlucci raccoglie sogni e aspirazioni e li intreccia in una storia che attraversa grandi epoche e grandi personaggi, divi, artisti e gente comune, per arrivare fino a noi”.

Quella per il ballo, insomma, e per la danza sportiva è una passione che accomuna migliaia di persone in Italia e nel mondo, come dimostra il successo della felice trasmissione Rai “Ballando con le stelle” e come si respira nei padiglioni di Rimini di IEG. L’edizione che si è aperta oggi, fino a domenica 14 luglio darà possibilità a moltissimi atleti italiani ed internazionali di confrontarsi sul palcoscenico e oltre.

SPORTDANCE è diventata infatti il punto di riferimento per l’intero movimento della danza sportiva e rappresenta oggi una delle principali manifestazioni di turismo sportivo nazionale ed internazionale. Grande attesa c’è per le competizioni internazionali. A Rimini si volgono le gare del WDSF Grand Slam Standard and Latin, le competizioni mondiali più importanti di balli latini e standard.