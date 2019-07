Agli Agostiniani il cinema sotto le stelle

In occasione della rassegna cinematografica Agostiniani il cinema sotto le stelle, a cura della Cineteca del Comune di Rimini, la casa editrice Interno4 edizioni propone un ciclo di proiezioni ispirate al libro Rimini nel cinema di Gianfranco Miro Gori. A inaugurare martedì 9 luglio all 21 la programmazione degli Agostiniani sarà La prima notte di quiete, del regista Valerio Zurlini.

Si torna indietro nel tempo con il film cult del 1972 che vede protagonista Alain Delon, avvolto dalle atmosfere di una Rimini invernale e malinconica, quando i clamori dell’estate sono solo un ricordo sbiadito.

La proiezione verrà introdotto da Gianfranco Miro Gori e, per l’occasione verrà presentata e sarà disponibile in anteprima la ristampa del libro Rimini nel cinema, con copertina variant (a tiratura limitata). Per questa serata l’ingresso al pubblico sarà libero (in caso di pioggia la proiezione di terrà al Teatro degli Atti).

I Film della rassegna Rimini nel cinema all’interno degli Agostiniani estate 2019

Gli altri film della rassegna

Non pensarci di Gianni Zanasi. Il ritorno a Rimini di un giovane musicista rock in crisi. Il ritorno nella città natale del turismo e nella famiglia gli consentirà di superare la sua crisi esistenziale.

Solo cose belle, diretto dal riminese Kristian Gianfreda. Ambientato a San Giovanni in Marignano, nell’ambito della comunità Giovanni XXIII fondata da don Benzi, una commedia tutta romagnola.

Paolo e Francesca. Francesca da Rimini è stata raccontata da poeti, scrittori, pittori, registi… Qui va in scena per la regia di Raffaello Matarazzo, un maestro del cinema popolare nazionale, nei modi di un forte melodramma.

Tutto liscio di Igor Maltagliati, una contrastata storia d’amore tra il leader e la cantante di un gruppo musicale nella Rimini delle balere e della musica tradizionale romagnola detta “liscio”.

Vesna va veloce, di Carlo Mazzacurati. L’odissea di un’extracomunitaria senza permesso d’ingresso in una Rimini prevalentemente notturna che, al di là dello sfavillio delle luci, mostra il suo lato duro e indifferente.

C’è tempo per la regia di Walter Veltroni, un road movie che si snoda tra la Toscana e la Romagna: un viaggio di conoscenza e l’incontro di due fratelli molto diversi tra loro.

Agostiniani estate, Rimini centro storico, Corte degli Agostiniani Via Cairoli 42.

L’ingresso alle proiezioni sarà ad ingresso gratuito o pagamento 8 euro dove specificato. In allegato programma completo rassegna.

In caso di pioggia la proiezione del 9 luglio si terrà al Teatro degli Atti in Via Cairoli 42, Rimini.