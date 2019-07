Nuovo importante innesto all’interno dell’organigramma dell’Accademia Calcio ASAR: il nuovo Direttore Generale è Stefano Paolini, nato a Pesaro ma riccionese di adozione.

Paolini vanta tanta esperienza nel calcio provinciale grazie ai diversi ruoli ricoperti: dalla presidenza della Marignanese Calcio al ruolo di direttore generale del Montecchio Calcio ed ultimamente anche nel Riccione Calcio.

Ecco le parole di Stefano Paolini.

Stefano, cosa l’ha spinta a sposare il progetto dell’Accademia Calcio ASAR?

“Appunto il progetto! Mi ha stupito l’organizzazione, necessaria per gestire così tanti tesserati e così tante squadre. Poi sono rimasto sbalordito dal gruppo dei dirigenti, ho passato un po’ di tempo con loro ed è come se ci conoscessimo da anni. Ho visto tanta umiltà ma allo stesso tempo voglia di crescere ed entusiasmo da parte di tutti. Ho visto tanta attenzione verso i ragazzi lo dimostra la presenza di tanti allenatori riconosciuti FIGC e molti professionisti laureati ISEF. Entusiasmo e professionalità”.

Qualche anticipazione sulla prossima stagione?

“Per la prossima stagione possiamo dire che è stato confermato in blocco tutto il gruppo, con qualche piccolo innesto, soprattutto dal settore giovanile, altra risorsa sulla quale si punta tantissimo. Il fatto di avere il cuore giallo e nero sicuramente si rivelerà un valore aggiunto, non per niente il nostro slogan è BIMBI SI NASCE TIGRI SI DIVENTA. Ci divertiremo!”

Ufficio Stampa Accademia Calcio ASAR