Ufficiale: Gianmaria Borghini è un giocatore della Fya Riccione

Gianmaria Borghini è un giocatore della Fya Riccione. Il DS Beppe Terenzi annuncia il primo arrivo ufficiale tra i riccionesi: “Borghini è un profilo perfetto per la squadra che stiamo costruendo: grandi motivazioni, duttilità, corsa, forza fisica e soprattutto tanto entusiasmo per una piazza come Riccione”.

E a conferma del pensiero del direttore sportivo riccionese arrivano le prime parole in bianco-azzurro di Borghini, difensore classe 1997 in arrivo da Coriano: “non vedo l’ora di incominciare, essere stato contattato dalla Fya Riccione è per me un grande onore e farò di tutto per ripagare la fiducia della società”.