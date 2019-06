Ufficiale: Filippo Mancini è un giocatore del S. Ermete

Come anticipato martedì sera a “Calcio d’Estate”, il S. Ermete (neopromosso in Promozione) si è accaparrato le prestazione di Filippo Mancini, attaccante classe 1998 nell’ultima stagione al Granata.

“Dopo aver segnato 14 gol ed essersi distinto come probabilmente il prospetto più interessante della categoria, oltre ad avversario leale in finale playoff – si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’ASD S. Ermete – arriva a rinforzare il reparto offensivo dei Verdi, e noi non vediamo l’ora di ammirarlo al Santermete Stadium! Benvenuto Filippo!”

Il primo acquisto in vista della stagione 2019/2020 della società del presidente Alex Martino è stato invece Filippo Censi, attaccante classe 2001 proveniente dal S. Vito (Terza Categoria).