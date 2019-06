Tutto pronto per la 13a edizione del Football City Camp

La Staff Tecnico dell’Accademia Riminicalcio VB – Scuola Calcio Ufficiale Rimini Football Club – dà appuntamento nel mese di luglio con la 13a edizione del Camp serale targato Accademia Riminicalcio VB.

Otto divertenti serate di sport tra amici e con gli istruttori dell’Accademia, dedicate ai nati dal 2005 al 2011.

I partecipanti saranno impegnati dal 4 al 30 luglio nelle serate di martedì e giovedì dalle ore 20:30 alle ore 22:30 presso il Centro Sportivo Bellariva in viale San Francesco.

All’interno del City Camp proposte ludiche, sedute tecniche, attività motoria coordinativa e competizioni con premiazioni:

– mini tornei di apertura con registrazione al torneo a squadre;

– small side games e mini partite a squadre ridotte.;

– giochi tecnici e multi sportivi individuali e di gruppo;

– torneo a squadre per categoria suddiviso in 4 serate dove è possibile scendere in campo con la MAGLIA DEL CAMPIONE PREFERITO o della SQUADRA DEL CUORE!

ISCRIZIONI: compilare il coupon di partecipazione inserito nel volantino ed inviarlo a info@accademiariminicalciovb.it

Per info:

ASD ACCADEMIA RIMINICALCIO VB – Scuola Calcio Ufficiale Rimini Football Club

Via Vega, 53 – Rimini 47923 (RN)

Segreteria tel. e fax 0541 770220

cellulare 338 9138512

info@accademiariminicalciovb.it

www.accademiariminicalciovb.it

pagina Facebook ACCADEMIA RIMINICALCIO VB

canale YouTube ACCADEMIA RIMINICALCIO VB