Tutto pronto per il Gran Galà di Icaro Sport dedicato ai Settori Giovanili

“Sarà una serata strepitosa! Già oltre 200 le prenotazioni e siamo in attesa delle conferme di diverse altre società”. Così Roberto Bonfantini, direttore resp. di Icaro Sport, alla vigilia della prima serata di “Calcio d’Estate 2019”, la trasmissione di Icaro TV (canale 91) che premia i protagonisti della stagione calcistica romagnola appena conclusa.

Appuntamento al Ristorante Frontemare (a Rivazzurra di Rimini) martedì 4 giugno a partire dalle 20:15 e su Icaro TV mercoledì 5 alle 21:00.

“Lo dico sempre, senza nulla togliere alle altre serate, che sono tutte speciali: quella dedicata ai settori giovanili è la mia preferita – continua Bonfantini – perché è un piacere premiare i giovani e chi lavora con e per loro. E questo vale ancora di più da quando conduco “Che gioco il Calcio!”.

Un menu ricco (non solo da parte del Ristorante Frontemare, che ospita per il settino anno di fila “Calcio d’Estate”), ma anche sul palco. Si partirà con la premiazione del Cattolica Calcio, squadra vincitrice dell’edizione 2019 di “Che gioco il Calcio!”, e dei due migliori palleggiatori del format televisivo di Icaro Sport, che saranno omaggiati da Macsy con una gratuità per il camp ufficiale del Barcelona in programma dal 14 al 19 luglio a San Marino. Per poi continuare con la sfilata di tutte le società intervenute e chiudere con il compleanno in grande stile della Perla Verde Calcio Riccione.

Sul palco Roberto Bonfantini sarà affiancato da Federica Ceccoli, volto noto di Icaro TV per la sua partecipazione a “Calcio.Basket”.