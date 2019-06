Trofeo Raffo 3vs3 a Villa Verucchio. E ricordo di Poss. Quattro giorni di festa e di basket

Al via il 9° Trofeo “F. Raffaelli” torneo di basket organizzato dal Villanova Basket Tigers, dal 2010, che vedrà coinvolte 14 squadre senior, una sfida di team All Star e le squadre miste-genitori-figli.

Il torneo quest’anno è immerso nel verde: il 3vs3 è infatti ospitato nella quiete e nello scenario affascinante del parco Marecchia, a Villa Verucchio.

La vera novità del torneo è rappresentata dalla data, anticipata di un mesetto per farla coincidere con la festa finale di tutto il movimento Villanova Tigers. Serata inaugurale martedì 11 luglio, all’insegna del ricordo dei due grandi amici Villanova Tigers cui è intitolato il torneo, Francesco Luca Raffaelli ed Enrico Possenti.

Due squadre, la RAFFO All Star e la POSS All Star si sfideranno in una partita di 5vs5 regolamentare. Durante la partita, o al suo termine per chi la giocherà, si cena tutti insieme. Le prenotazioni sono fioccate, segno di grande vicinanza del popolo Villanoviano.

Lo stand per la cena sarà attivo dalle ore 20, mentre la palla a due è in programma alle 20.30.

Dalle 18 alle 20 campi aperti per tutti i bambini, ragazzi e giovani.

Il Trofeo è anche l’occasione per salutare la squadra senior promossa in serie D (dopo 21 anni!) e l’U14, fresca vincitrice del titolo regionale.

Nella categoria Senior a sfidarsi in questa edizione 2018 ci saranno 14 squadre: oltre a tanti giocatori dei padroni di casa del Villanova Basket Tigers, saranno presenti atleti da tutto il circondario e San Marino. Tutti a cercare di battere il “Team Masturbo” (Tognacci, Veroni, Semprini e il Crabs Filippo “Filo” Rossi), detentore in carica del titolo.

Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno i gironi di qualificazione (7 squadre a girone), le finali sono previste venerdì 14 giugno, a partire dalle 20.30, con le migliori 10 squadre.

Luca Francesco Raffaelli, 24 di Villa Verucchio, aveva iniziando a giocare a pallacanestro nelle fila dei Tigers, prima di passare ai Crabs di Rimini. Poi aveva proseguito gli studi, laureandosi in Scienze Motorie a Bologna e iniziando una carriera da allenatore, sempre nella squadra del suo paese. Nella primavera del 2011, il 19 aprile, Luca ha perso la vita in un tragico incidente sulla Marecchiese, a bordo del suo scooter.

Enrico Possenti, per tutti Poss, ha giocato tutte le giovanili in canotta Tigers. È scomparso prematuramente nella primavera 2016.