Tre colpi per la Stella: Giacomo Zamagni, Matteo Siuni e Filippo Del Prete

Primi movimenti di mercato per la Polisportiva Stella, intenzionata a tornare il prima possibile in Promozione, dopo l’amara retrocessione della stagione da poco conclusa.

Come da tradizione si attingerà parecchio al florido vivaio gialloblu. Ma i primi colpi fanno rumore. Dopo l’arrivo del centrocampista classe ’98 Giacomo Zamagni, primo acquisto ufficiale, sono stati comunicati gli arrivi dell’attaccante classe ’89 Matteo Siuni, ex Riccione Calcio 1926, e Filippo Del Prete, centrocampista classe ’89 cresciuto nelle giovanili della Stella, dove torna dopo tante stagioni in giro per la Romagna, l’ultima con la maglia del S. Ermete.