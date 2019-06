Sette riminesi con i migliori atleti del Taekwondo mondiale

Dal 7 al 9 giugno allo stadio “Pietrangeli”, al Foro italico di Roma, andrà in scena il Grand Prix che vedrà impegnati 256 atleti provenienti da 60 Paesi diversi che gareggeranno per ottenere punti validi all’accesso ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ma non è tutto!

Quest’anno le emozioni raddoppiano! All’interno del Grand Prix di combattimento i riflettori si accenderanno anche per il Freestyle. Per la prima volta andrà in scena anche il World Taekwondo Grand Prix Poomsae 2019, che vedrà affrontarsi le nove nazioni più forti del mondo le quali si sfideranno in un mix di tecnica, agilità, acrobazie e musica.

Il 10 e 11 invece, all’Olympic Dream Cup, l’emozionante gara a squadre regionali, formata dai miglior atleti Cadetti, Junior e Senior del nostro Paese per il Team Cattolica Riccione Rimini parteciperanno Davide Berti, come direttore tecnico squadra Senior, Elisabetta Badioli, Cadetti 37 kg, Muhamed Mekerrmi, Cadetti 37 kg, Ivan Semenov, Junior 48 kg, Alex Semprini, Senior 58 kg, Alessandro De La Rua, Senior 58 kg, e Moustaph Fall, Senior +80 kg.