Sciame di api davanti al Municipio di Rimini. Il video

Anche Rimini non è esente dagli effetti del caldo improvviso. Nel primo pomeriggio di oggi uno sciame di api, seguendo la regina, è arrivato in pieno centro storico e si è posizionato nel cestino di una bicicletta parcheggiata in piazza Cavour, proprio davanti al Municipio. Centinaia di api, come accaduto nei giorni scorsi anche a Bologna, si sono radunate in pochi istanti. Immediato l’allarme da parte dei passanti. Sul posto anche l’assessore Jamil Sadegholvaad impegnato ad allertare Anthea. Una pattuglia della polizia è intervenuta a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo di un apicoltore.

Le api nei giorni scorsi a Bologna avevano invece preso casa nel sottotetto della famosa biblioteca dell’Archiginnasio a pochi passi da Piazza Maggiore. Situazione risolta dai Vigili del Fuoco che hanno provveduto a recuperarle, collocandole in un’arnia.