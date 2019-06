Roberto Neri, dopo quattro stagioni, saluta la Cosmos

Roberto Neri, dopo quattro stagioni, saluta la Società Sportiva Cosmos per tornare a calcare i campi calcistici italiani.

Come anticipato da Newsrimini, l’attaccante, classe 1983, giocherà infatti nella prossima stagione nel campionato di Prima Categoria Emilia Romagna con la maglia dell’Athletic Poggio.

La dirigenza del club gialloverde di Serravalle desidera ringraziare Neri – si legge in una nota – per la professionalità e la dedizione dimostrate per tutto il periodo in cui è stato un calciatore del Cosmos, arrivando persino a superare la quota dei 200 gol in carriera e a indossare la fascia di capitano dopo aver dimostrato pienamente di avere tutte le caratteristiche necessarie per essere considerato un vero e proprio pilastro della squadra. Inoltre, augura allo stesso Neri le migliori fortune non solo professionali ma anche personali.

Lascia il Cosmos anche Marco Grossi: il difensore, classe 1988, tornerà a giocare al Verucchio, squadra militante anch’essa in Prima Categoria Emilia Romagna. Anche in questo caso, i dirigenti gialloverdi ringraziano il giocatore per l’impegno profuso nella scorsa stagione e gli fanno gli auguri per ogni successo nello sport e nella vita.

Infine, la dirigenza della Società Sportiva Cosmos annuncia ai tifosi e alla stampa che è già da tempo al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e che presto renderà noti sia i calciatori confermati che i nuovi acquisti.