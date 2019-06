Rimini FC. Loris Bonesso torna nei quadri tecnici del Settore Giovanile

Dopo la positiva annata recentemente mandata agli archivi, anche la “cantera” biancorossa si è rimessa in moto.

Il settore giovanile, per il terzo anno affidato alle cure del responsabile Aldo Righini, tra conferme e nuovi arrivi si sta preparando alla prossima impegnativa stagione.

Tra le novità, in attesa della presentazione ufficiale prevista attorno alla metà di luglio, l’ingresso nei quadri tecnici di mister Loris Bonesso. Per l’ex bomber brianzolo si tratta di un ritorno a casa. Nel corso della sua carriera Bonesso ha infatti indossato la maglia a scacchi da giocatore, ricoperto il ruolo di vice-tecnico della prima squadra e, per varie stagioni, allenato proprio nel settore giovanile biancorosso.

Ufficio stampa Rimini F. C.