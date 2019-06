Renzi. Al Bike park mettiamoci un deposito custodito per le bici

Arriva dal consigliere comunale di Rimini di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi una proposta per il Bike park in zona stazione. Renzi afferma che a distanza di due anni dalla ristrutturazione dell’edificio costata 150mila euro la struttura non è ancora decollata.

La gara per l’affidamento in comodato è andata deserta e anche l’avviso pubblico di consultazione del mercato pare non abbia avuto esito. Nel bando i costi dell’investimento a carico del Concessionario per l’avvio della gestione ammontano a 63.500 euro di cui: 20.000 euro per acquisto cicli, 33.500 per attrezzature e arredi ( rastrelliere, arredi ufficio, bar ), 3.000 euro per la video sorveglianza, 7.000 euro per rimborso spese di gara al Comune e stipula contratto.

Renzi ha chiesto , con una interrogazione, che il bando sia rivisto e per diminuire in modo drastico “i costi della Velostazione, invece di tanti servizi, la prestazione da erogare deve ridursi al deposito custodito e in sicurezza delle biciclette con un parcheggio automatizzato e veloce per chi va a prendere il treno, come avviene nel Nord Europa e in diverse città italiane“. Il bando prevedeva anche il servizio bar, l’attività a carattere commerciale legata ai cicli, la manutenzione e riparazione biciclett.