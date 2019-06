Rappresentativa Regionale Juniores, decisi i venti convocati per il 2° Torneo Bresci

Ufficializzata la lista dei venti giocatori della Rappresentativa Regionale Juniores che parteciperà al 2° Torneo Bresci dal 14 al 16 giugno a Rufina (Firenze):

1 PREVIATO MANUEL (CAMPAGNOLA)

2 ALFIERI ALARICO (CARIGNANO)

3 ZAGARI SAMUEL (CASTELVETRO)

4 GARAVINI MANUEL (CASTROCARO)

5 ASCARI EDOARDO (CITTADELLA)

6 GIAROLI MICHELE (COLORNO)

7 SUTERA GIACOMO (COLORNO)

8 MALAVOLTI SAMUELE (CORREGGESE)

9 LANZONI PIETRO (FAENZA)

10 DAPOTO DAVIDE (FIORANO)

11 CAPITANIO LORENZO (GRANAMICA)

12 PRUCCOLI LUCA (IGEA MARINA)

13 AIMI NICOLO’ (PALLAVICINO)

14 BERGAMASCHI EDOARDO (PICCARDO)

15 VALLICELLI NICOLAS (RONCO EDELWEISS)

16 IATTICI ALESSANDRO (ROSSELLI MUTINA)

17 MERIGHI YURI (SAN FELICE)

18 CREMONINI LEON (SAN MARINO ACADEMY)

19 GAZZINI ANDREA (SOLIERESE)

20 MARIANI FEDERICO (SOLIERESE)

I giocatori convocati dal selezionatore Paolo Ammoniaci si raduneranno martedì 11 giugno alle ore 14 presso il campo sportivo “Biavati” in erba sintetica in via Shakespeare, 33 (Bologna) per l’ultimo allenamento prima della competizione.

La partenza per Rufina sarà giovedì 13 giugno alle ore 14,15, dalla sede del Comitato Regionale Emilia Romagna in via De Gasperi 42 a Bologna.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND