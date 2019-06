Promosport. Il tecnico azzurro Jacopo Leandri chiude il primo Camp femminile a Rimini

Si chiude nel migliore dei modi il primo Camp di calcio esclusivamente femminile a Rimini, organizzato dalla Promosport.

Dopo una settimana che ogni giorno ha regalato ospiti di rilievo assoluto, oggi ci ha concesso l’onore della sua presenza al campo Jacopo Leandri, tecnico della nazionale italiana di calcio Under 23 e dell’Under 16 Femminile che, quindi, insieme alla Bertolini rappresenta il vertice tecnico nel calcio femminile.

A Mister Leandri – si legge sulla pagina Facebook della Promosport – va il plauso incondizionato di tutto il movimento del calcio femminile oltre che per le sue oggettive competenze tecniche anche per la grande attenzione verso l’attività di base e sta contribuendo in modo significativo alla sua crescita.

Questa mattina al Camp di calcio femminile della Promosport presente sul campo anche lo staff dell’Isokinetic di Rimini, uno dei centri di riabilitazione più importanti in Italia, di cui la Promosport è partner. Sotto la guida dei professionisti del centro riminese le ragazze si sono esercitate con il protocollo FIFA Eleven plus, programma di allenamento sviluppato dalla FIFA per la prevenzione degli infortuni.