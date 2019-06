Piazza Garibaldi diventa un'arena per spettacoli

L’antico borgo di Morciano di Romagna si trasforma in un teatro all’aperto. In piazza Garibaldi, venerdì 21 giugno alle 21.15 i ragazzi del Centro Teatrale Universitario Cesare Questa dell’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino portano in scena l’adattamento di Alularia una delle più celebri commedie plautine, per la regia di Michele Pagliaroni.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Morciano di Romagna in collaborazione con Pro Loco e scuola superiore ‘Gobetti – De Gasperi’, darà diritto al riconoscimento di crediti formativi per il personale docente.

Uno spettacolo (ingresso gratuito) che darà ufficialmente il via alla stagione estiva di Morciano di Romagna, che quest’anno avrà come sua location principale proprio lo storico borgo. Qui, infatti, si svolgeranno i 12 appuntamenti di ‘Di sotto alle otto’, rassegna di cinema (il mercoledì) e teatro (il giovedì).

Tutti i mercoledì, dal 26 giugno al 1° agosto, piazza Garibaldi diventerà un grande cinema sotto le stelle, con la proiezione di film di grande successo a cura del circolo ‘Toby Dammmit’ di Cattolica. Il giovedì, invece, spazio ai laboratori creativi per i più piccoli (dalle 20.30); quindi, alle 22, divertimento ed emozioni assicurate con spettacoli teatrali dedicati a tutta la famiglia, che vedranno alternarsi sul palco alcuni degli artisti e delle compagnie più originali del settore. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.